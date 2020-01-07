Tongar, “Çocuklarımızla itişmeyelim, iletişelim”

– Körfez Belediyesi’nin kültürsanat etkinlikleri; eğitim, konferans ve söyleşilerle devam ediyor. Son olarak aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Körfezlilerle buluştu.

Körfez Belediyesi’nin kültürsanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak da aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Körfezlilerle buluştu. Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un eşi Ayşe Yurt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan’ın eşi Vildan Çırpan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerde konuşan ve aile içi iletişimin öneminden bahseden Hatice Kübra Tongar, “Karşılıklı iletişim oldukça önemli ve hassas bir konu. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Karşılıklı sağlıklı iletişimin olmazsa olmazından biri de karşındakini anlamak ve kendini iyi ifade edebilmektir. Bu aile içerisinde de olmazsa olmazlardandır. Hepimiz iyi anne baba olmak istiyoruz. Ama çocuklarımız bizden ne istiyor onu da bilmemiz lazım. Evlatlarımızı anlamak için dinlememiz gerekiyor” dedi.

Kelime kalıplarını değiştirerek çocuklara ve eşlere karşı tepkisel hallerin düzeltebileceğini ifade eden Hatice Kübra Tongar, “İletişim kelimesi, muhatabının farkında olmaktır. Konuya çocuk penceresinden bakacak olursak, çocuğun farkında olmak. Bu ne demek? Çocuklarımızın ayakkabısını yavaş giyiyor olması, kardeşiyle yaşadığı sıkıntılar, küçücük bir hadise de çocuklarımızın verdiği tepkiler ve oluşan krizler çocuk gerçeğinden uzaklaşmamızın sonucudur. Onu fark etmediğimizin sonucudur. Lütfen çocuklarımızı yetişken kalıbına koymayalım. Ortada bir kriz varsa, bunu çözebilecek olan biz ebeveynleriz. Bırakın çocuk, çocukluğunu yaşasın” diye konuştu.

Hınca hınç dolu salonda büyük ilgi gören Hatice Kübra Tongar’a, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program son buldu.



KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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