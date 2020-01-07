Belediye personeli bulduğu poşeti sahibine ulaştırdı

– İzmit'te belediye temizlik personeli, sabah saatlerinde çalışırken bulduğu cüzdan, cep telefonu ve eşyaların bulunduğu poşeti sahibine ulaştırdı.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Aslan Kaçan, örnek bir davranışa imza attı. Hacı Hızır Mahallesi Korniş Caddesi Kaymaz Sokak'ta temizlik çalışması yaptığı sırada içinde cüzdan, telefon ve kişisel eşyaların bulunduğu bir poşet buldu. Poşeti bulduğunda hemen sahibine ulaştırmak istediğini belirten Kaçan, bölge esnafı olan Harun Altınay’dan yardım istedi. Altınay’ın da yardımıyla poşetin sahibine ulaşan Kaçan, eşyaları sahibine teslim etti.

Poşeti sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu dile getiren temizlik personeli Aslan Kaçan olayı şöyle anlattı: Temizlik yaparken yerde bir poşet gördüm. İlk önce çöp olduğunu sandım ama dikkatli baktığımda içinde cüzdan, telefon ve eşyaların olduğunu fark ettim. Esnafımızın yardımıyla poşetin sahibine ulaşarak eşyalarını kendisine teslim ettim. Biz vazifemizi yaptık” dedi.

Kayıp eşyalarına kavuşan Seval Öz ise, “Kızım poşeti kaybetmiş. İçinde cep telefonu, cüzdan ve kişisel eşyalarım vardı. Böyle iyi birinin eline geçeceğini hiç tahmin etmemiştim. Aslan abi bulmasaydı büyük bir sıkıntı yaşayacaktım. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.



KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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