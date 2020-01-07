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Gebze Belediyesi’nden “Sıfır Atık” projesine destek

İHA

Gebze Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında Kocaeli genelinde öğrencilere çevre bilincini arttırmak maksadıyla başlatılan elektronik atık toplama kampanyasına destek veriyor.

Gebze Belediyesi’nden “Sıfır Atık” projesine destek

Gebze Belediyesi, “Sıfır Atık” projesi kapsamında Kocaeli genelinde öğrencilere çevre bilincini arttırmak maksadıyla başlatılan elektronik atık toplama kampanyasına destek veriyor.
Gebze Belediyesi Kocaeli genelinde öğrencilere çevre bilincini arttırmak maksadıyla başlatılan elektronik atık toplama kampanyasına destek veriyor. Atık, elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturmak öğrencilerde ayrı toplama alışkanlığını kazandırmak ve çevre bilincini arttırmak maksadıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Anaokulu ilk orta ve lise düzeyindeki Tüm okullarda 1 Ocak 30 Nisan arası elektronik atık toplama kampanyası başlattı. “Sıfır Atık” projesi kapsamında seferberlik ilan eden Gebze Belediyesi eatık toplama kampanyasına destek vererek, tüm okullara elektronik atık toplama ekipmanları bırakıp, afişlerle bilgilendirme yaptı.
Konuyla ilgili Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çöple, geri dönüşümü mümkün atığı artık bir görmemeliyiz. Bu atıkları geri dönüşüme kazandırmak doğayı korumanın yanı sıra ekonomik olarak ta ülke ekonomisine destek olmaktadır. Elektronik atıklar olarak adlandırılan kısaca eatık adı verilen malzemeler, atık konumunda olan elektrikli ve elektronik cihazlardır. Elektronik atık adı verilen, elektronik cihaz ve aletlerin kullanıcısı tarafından ekonomik kullanım süresini tamamlamasıyla ortaya çıkan atıklardır. Bu tür atıkları geri dönüşüme kazandırma noktasında daha duyarlı olmalıyız” ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ

07 Ocak 2020 Salı

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