2019 Dilovası’nda hizmet yılı oldu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği 9 aylık sürede birçok projenin hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunarak vatandaşlara müjdeli haberler verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 2019 yılı Mart ayında yapılan seçimler de "Yükselen Şehir Dilovası” sloganı ile çıktığı yolda geçen 9 aylık zaman zarfında bir çok projenin başlaması için önemli adımlar attı. Şayir, özellikle Ankara ziyaretlerinden gelen güzel haberlerle peş peşe müjdeleri sıralamaya başladı. Göreve gelir gelmez kolları sıvayan Başkan Şayir, öncelikle belediyedeki performans artırımını sağlamak adına birimlerde değişikliler yaparak çalışmalarına başladı. Şayir’in ilk icraatlarından birisi makam aracını satarak ilçede bulunan yaklaşık 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunması ülke gündeminde yerini alan önemli bir çalışması oldu. Başkan Şayir, daha sonra seçim sürecinde halka verdiği söz ile maaşını öğrencilere burs olarak verilmesi konusunda da sözünü yerine getirerek 710 üniversite öğrencisine burs olarak dağıtılmasını sağladı.

Yine seçimde Dilovası’nın önemli kanayan yaralarından biri olan Kömürcüler OSB’nin kaldırılması konusunda da halka verdiği sözünün yerine getirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Şayir, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kürüm ve gerekse bakanlık yetkilileri ile sık sık bir araya gelerek halka verdiği sözün yerine getirilmesi için istişarelerde bulundu. Kömürcüler OSB’nin kaldırılması konusunda çalışmalarda önemli adımlar atılarak bölgenin kaldırılması konusunda kesin karar alındı. Başkan Şayir’in temasları neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı da Dilovası’nda beş yeni projeyi gerçekleştirecek. Üstelik çalışmaların ihaleleri 2020 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Dilovası’nda bu kapsamda, Diliskelesi Halı Sahası’nın yenilenerek hizmete açacak, Şehit Nihat Karadaş Stadyumu’nun yenilenerek hizmete açılmasını sağlayacak. Dilovası Belediyesi’nin belirleyeceği bir alana kitap kahve inşa edilecek ve 5 okula kitap desteği sağlanacak. Ayrıca, Dilovası’nda Yılport Lisesi, Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu ve yüzme havuzu binasına 3 tane Genç Ofis kurulacak.

Öte yandan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, daha önce de Ankara temasları neticesinde, kapalı bulunan Diliskelesi ile Tavşancıl tren istasyonlarının açtırarak, ilçeye Millet Bahçesi yapılması içinde gerekli adımları atttı. Başkan Şayir, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde Tavşancıl’da ki 15 tarihi ev restore edilmesi için projenin başlatılmasını sağladı. Çalışmalarını sürdüren Başkan Şayir, yine bu dönem içerisinde Diliskelesi’nden sonra ilçenin iki önemli mahallesi Tavşancıl ve Köseler Köyünde halkın yerinde hizmet alabilmeleri için PTT yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrası bu iki mahalleye PTT şubesinin açılmasını sağladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temaslarında ki önemli çalışmalarından biri olan ilçeye büyük bir Millet Bahçesi kazandırılması projesinde de sonuç alan Başkan Şayir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde, Dilovası’nda bulunan 207 dönümlük arazi üzerine Millet Bahçesi’nin inşa edileceğini müjdeledi. Yapılacak olan Millet Bahçesinin yapımını TOKİ üstlenecek. Millet Bahçesi’nde bölgenin ağaç yapısı da göz önünde bulundurularak, mesire alanı, yürüyüş yolları, çocuk eğlence bölümleri, bisiklet sürüş alanları, çeşitli aktivite kısımları ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından onaylanan proje, TOKİ tarafından projelendirilip ve inşa edilecek. Kısa sürede TOKİ tarafından projelendirilecek olan Millet Bahçesi için temel atılması planlanıyor.

İlçenin önemli sorunlarından biri olan İzmit istikametinden ilçeye giriş ve Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin daha canlı bir cadde haline gelmesi konusunda da çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, İzmit istikametinden ilçeye girişi konusunda başlattığı Eynerce kavşağı çalışmasında sona geldi. Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde ise yol genişletilerek biten alt yapının ardından üst yapı çalışmaları bitti. Caddede elektrik direkleri yerin altına alındı ve ışıklandırmaları yapıldı. Eynerce Kavşağının bitmesi ile Yavuz Sultan Selim caddesi hem güzel bir görünüme kavuşacak hemde daha işlek hale gelerek esnafın yüzünü güldrecek. Ayrıca Dilovası’nda bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran, Dilovası Belediyesi ilçe genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasında ana caddelerde ve ihtiyaç olan sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek için ilçeye yeni park alanları kazandıran Dilovası Belediyesi geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışma kapsamında ilçenin en büyük ve çok amaçlı yeni parkın yapımını tüm hızıyla sürdürüyor. Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Mahallesi, Kapalı Yüzme Havuzu yanında mahalle sakinleri için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuluyor.

KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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