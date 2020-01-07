Kadıköy Flute Ensemble İzmit’te sahne alacak

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İzmit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde Kadıköy Flute Ensemble, İzmitliler ile buluşacak.

2016 yılında kurulan ve Şimal Kılıç tarafından yetiştirilen öğrencilerden oluşan Kadıköy Flute Ensemble müziklerini İzmitliler'le buluşturacak. Farklı meslek gruplarının yanı sıra, müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan ve şefliğini Simal Kılıç, şef yardımcılığını Ulaş İskenderoğlu’nun üstlendiği grup, İzmit Belediyesi ev sahipliğinde sahne alacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 10 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirecek müzik ziyafetine tüm İzmitlileri davet etti.

KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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