Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri de var

Bunu da gördük! 30 dakikada bir onu yemeden duramıyor

–Narkarotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada uyuşturucu madde satan ve özendiren kişilere yönelik Türkiye genelinde operasyon başlattı. 81 ilde eş binlerce polisin katıldığı ve insansız hava araçlarıyla da havadan görüntülenen operasyonda 49 ilde 162 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların arasında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu belirlenirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.



KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.