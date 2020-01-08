Körfez Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz ekmek

Körfez Belediyesi, çölyak hastaları için her perşembe günleri Halk Ekmek Satış Noktaları’nda glutensiz ekmek ve un satışı gerçekleştirecek.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan çölyak hastalarının istek ve taleplerini yerine getirmek adına önemli bir adım attı. Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ve yönetiminin ziyareti sonrasında Başkan Şener Söğüt, gerekli adımların atılacağını belirtmiş ve talimatı verdi. Bu doğrultuda çalışma yürüten Körfez Belediyesi Halk Ekmek yetkilileri, glütensiz ekmek, düşük proteinli glütensiz ekmek ve glütensiz un satışı gerçekleştirecek. Dernek aracılığı ile ilçe genelindeki çölyak hastalarına ulaşan Körfez Belediyesi yetkilileri, her hafta Salı gününe kadar sipariş ve talepleri alacak, gerekli tedarik sağlanarak Körfez Belediyesi’nin halk ekmek satış noktalarından Perşembe günü ürünleri vatandaşlara ulaştıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ülkemizde pek tanınmayan ama gluten hassasiyeti nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımız var. Arpa, buğday, çavdar gibi tahıl ürünlerinde gluten maddesi mevcut. Bu madde bazı vatandaşlarımızda meydana getirdiği rahatsızlık nedeniyle her ekmeği tüketemiyor. Biz de onların hayatını daha da kolaylaştırmak adına gerekli adımları attık” dedi.

KOCAELİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.