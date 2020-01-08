Çayırova Belediyesi’nde sözleşme imzalandı

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Çayırova Belediye ile BEMBİRSEN arasında, belediye bünyesinde 114 memurun 20202021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzalandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) Kocaeli Şubesi ile Çayırova Belediyesi’nde çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 20202021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, BemBirSen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, BemBirSen Çayırova Belediyesi Temsilcisi Melik Akdaş da hazır bulundu.

Toplantı sonrası Başkan Çiftçi, belediyede çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 20202021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı.

KOCAELİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:47

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