Köprüden yola atladı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. adlı erkek, bir anda köprülü kavşakta korkulukları aşıp, D-100 karayoluna atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan U.G., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, D-100 karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. bir anda köprülü kavşağa doğru koşarak korkulukları aşıp, yaklaşık 6 metre yükseklikten yola atladı. Bu sırada yoldan geçen araçlar, yerde kanlar içinde kalan U.G.'ye çarpmamak için durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başının üzerine düşen U.G., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Bu sırada şyoka giren U.G.´nin yanında kadın, polisler tarafından sakinleştirildi.

Ameliyata alınan U.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtti.



KOCAELİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.