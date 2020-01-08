Sel sularının evleri basmasını belediye ekiplerini önledi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar Köyü’nde derenin taşması sonucu bir evi su basmasını önledi.

İzmit’te günlerdir etkili olan sağanak yağmur Bayraktar Köyü’nde bulunan bir derenin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucunda vatandaşlar hemen İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’yle irtibata geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek durum tespiti yaptıktan sonra İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dere taşkınına müdahale etti.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan’ın kontrolünde yapılan çalışmalar kapsamında ekipler kepçe operatörü ile dereye anında müdahalede bulundu. Eve gitmek üzere olan suyun yönü yola doğru değiştirilerek evleri su basmasını önleyen ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:47

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