Kocaeli’de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü Otomobil çöken yolun üzerinde kaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle üzerinden araç geçtiği sırada bir yol çöktü. Çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi KocakaymazOcaklar Mahallesi ile KaymazAraman Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler ve çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

KOCAELİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:47

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