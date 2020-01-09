Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması

KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda onarım çalışması başlatıldı.

Kocakaymaz ile Ocaklar Mahallesi arasındaki 15 köyü birbirine bağlayan yolda, önceki gün etkili olan yağmur sırasında heyelan meydana geldi. Çöken yolda yarıklar oluştu. Yol ulaşıma kapandı. Gökhan İzgi, yönetimindeki 54 EM 206 plakalı hafif ticari araçla giderken çöken bölümü fark etmeyince, iki lastiği patladı.

Olay anında çok korktuğunu söyleyen Gökhan İzgi, "Gece köye doğru geliyordum. Bir anda 3 duba gördüm ve onların arasından geçtim. Jandarma ekiplerini gördüm. Fakat yolun çöktüğünü anlamadım. Bir anda aracımın düştüğünü hissederek iki lastik patladı. Arabayı durdurup indiğimde hala ayağımın altında toprağın hareketini hissetim. Olay anında çok korktum. Aracı orada bırakıp yürüyerek eve gittim" dedi.

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, yolun önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacağı bildirildi.



KOCAELİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.