Kocaeli’de 41 bin öğrenci sporla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20182019 öğretim yılı yaz ve kış döneminde ücretsiz spor okullarıyla 41 bin genci sporla buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beklentilerini oyun ve spor yoluyla desteklemek, sağlıklı yaşamı özendirmek ve spor kültürü oluşturmak amacıyla 2012 yılında başlattığı “Ücretsiz Spor Okulları” projesiyle 2019 yılında 41 bin minik öğrenciyi sporla tanıştırıldı. Büyükşehir spor okullarında, 12 ilçedeki 172 spor tesisinde 10 branşta alanında uzman eğitmenlerle faaliyetlerini sürdürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 20182019 öğretim yılında Ücretsiz Spor Okullarından, kızlarda 20 bin 185 ve erkeklerde 20 bin 842 olmak üzere toplam 41 bin minik sporcu yararlandı. 10 branşta gerçekleşen spor okulunda en çok talep jimnastik kursuna oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her sene düzenlediği kış ve yaz dönemi ücretsiz spor okulu, bu yıl da çocukları spora doyurdu. Kış ve Yaz dönemi olmak üzere Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme sporu ile çocuklar sporla tanıştı.

Spor okullarından en çok talep jimnastik kursuna oldu. Jimnastik kursundan 11 bin 076 çocuk yararlandı. Jimnastik branşını 7 bin 289 kayıtla atletizm ve 4 bin 552 kayıtla yüzme takip etti. Ata sporu güreşe ilgi her geçen yıl artarken bu yıl 198 çocuk güreş sporuyla tanıştı. Basketbolu 4 bin 394, satrancı 4 bin 22, voleybolu 3 bin 364, masa tenisini 3 bin 40, izciliği 2 bin 167 ve badmintonu da 955 çocuk öğrendi.

KOCAELİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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