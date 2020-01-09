Kocaeli´de kaçak cep telefonu operasyonu

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- KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, V.K.'ye ait evde yapılan aramada gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başiskele ilçesinde yaşayan V.K.'nin evinde arama yaptı. Polis, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 58 cep telefonuna el koydu. V.K. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.



KOCAELİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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