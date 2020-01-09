Kandıra´da baraj doldu, kapaklar açıldı

"Akşener bunu devlet görevi olarak önerdi"

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Namazgah Barajı'nda göletin suyla dolması üzerine kapaklar açılarak, su tahliyesine başlandı.

Kandıra Çakırcaali Mahallesi'nde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda önceki gün su seviyesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. Baraj havzasının dolması üzerine, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası yoğun yağışa karşı önlem alındı. Baraj kapakları dün açılarak, su tahliyesine başlandı. Tahliye ile barajdaki su seviyesi bugün 17 milyon 380 bin metreküple yüzde 77 oranına düştü.



KOCAELİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.