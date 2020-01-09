Sıtkı Aslanhan, Gebzeliler ile buluşacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de düzenleyeceği seminerde EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan aile içi eğitim konusunda bilgiler aktaracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan’ın katılacağı, “Aile İçi Eğitim” konulu seminer düzenlenecek. 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de düzenlenecek ücretsiz seminerde, Aslanhan aile içi eğitim konusunda bilgiler aktaracak. Kadim geleneğimizin önemini hatırlatmak, Anadolu irfanını 21. yüzyıl insanının gündemine yeniden taşımak, Türk medeniyetinin yapı taşları örf, adet ve geleneklerimizi yeni bir bakış açısıyla insanların idrakine sunmak amacıyla şehir şehir dolaşan Aslanhan, ailelere, öğrencilere, eğitimcilere ve yöneticilere bilinç, farkındalık, değişim ve dönüşüm perspektifinden seslenerek seminer veriyor.

KOCAELİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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