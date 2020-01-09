Yahya Kaptan İzmit’te anıldı

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Milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan vefatının 100. yıl dönümünde izmit’te düzenlenen törenle anıldı.

Milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan vefatının 100. yıl dönümünde İzmitliler tarafından isminin de verildiği Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan anıtı başında anıldı. Anma törenine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Ünal Özmural, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit Yahyakaptan Mahalle Temsilcisi Remzi Özkan ve vatandaşlar katılım sağladı. Törende İzmit Belediyesi ve Yahya Kaptan Mahalle Temsilciliği adına anıta çelenk koyuldu.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından program son buldu.

KOCAELİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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