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Durhasan’da imar konusu konuşuldu

İHA

İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Nurettin Bulut ve Ünal Özmural'ın da arasında olduğu bir heyet, Durhasan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek 600 dönüm alanının sanayi imarına çevrilmesiyle ilgili vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Nurettin Bulut ve Ünal Özmural'ın da arasında olduğu bir heyet, Durhasan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek 600 dönüm alanının sanayi imarına çevrilmesiyle ilgili vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.
İzmit Belediye başkan yardımcıları Nurettin Bulut ve Ünal Özmural ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve İmar Komisyonu üyeleri Engin Taşdemir ve Orhan Tanış, Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Durhasan Mahallesi’nde 600 dönüm tarım alanının sanayi imarına çevrilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere vatandaşlarla bir araya geldi.
660 dönümlük tarım arazisinin küçük sanayi alanına dönüştürülmek istendiği İzmit Durhasan Mahallesi’nde Muhtar Ünal Turan ve beraberindeki vatandaşlarla görüşen meclis üyesi Taşdemir, Durhasan sakinlerinin isteklerinin kendilerine referans olduğunu belirtti. Durhasan’da kimsenin istemediği bir şeyin yapılmaması gerektiğine de değinen Meclis üyesi Taşdemir, “Köylülerimizin kararı hangi yöndeyse ona göre karar vereceğiz. Kimsenin kararına karışamayız, en iyisini Durhasanlılar bilir” dedi.
600 dönüm tarım alanının sanayi imarına çevrilmesiyle ilgili köylülerin görüşünü alan İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Ünal Özmural ise, Durhasan Mahallesi'nin durumuyla ilgili olarak Büyükşehir meclisinde bir muhalefet şerhi koyduklarını söyledi. Toplantı sonrasında ise Durhasan sakinlerinin aldığı ortak karar sonrasında referandum yapılması kararı alındı. Referandum tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

KOCAELİ

09 Ocak 2020 Perşembe

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