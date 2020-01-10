Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez Belediyesi ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitimde veliler ve öğrencilere, problem çözme teknikleri gibi farklı konularda önemli bilgiler verildi.

Körfez Belediyesi ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrenci ve velilerine eğitim verildi. Program kapsamında eğitimci Zeynep Doğanay ve Esra Saraç öğrenci ve velilere bilgi aktarımında bulundu. İlki Atatürk Ortaokulu’nda yapılan seminer velilerden büyük destek gördü. Düzenlenen eğitim programında konuşan eğitmen Zeynep Doğanay, ‘Çocuk sizin mi, yoksa sizinle mi’ adı altında bilgiler aktardı. Çocukların eğitim hayatı boyunca kötü alışkanlıklardan korunması ve gelecek planlamalarını yapması noktasında da tavsiyelerde bulundu.

Programın ikinci oturumu Yarımca Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Uzman eğitmen Esra Saraç tarafından, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri konuları görsel sunumlar eşliğinde öğrenci ve velilerine aktarıldı.

KOCAELİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.