Ahşap oymacılığı sanatı gelecek nesillere aktarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ahşap oymacılığı sanatı, açılan kurslarla gelecek nesillere aktarılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KOMEK), unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatı yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. KOMEK ahşap oymacılığı branşına katılan kursiyerler aldıkları eğitimin ışığında birbirinden güzel sanat eserlerini ortaya çıkarıyor. Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid’in de önemli sanatçıları arasında olduğu ahşap oyma sanatı, KOMEK kursunda gelecek nesillere aktarılıyor.

Usta öğreticilerinin gözetiminde ahşaba can veren kursiyerler, birbirinden güzel eserlere imza atıyor. Ağırlıklı olarak emekli vatandaşların katıldığı kursta, Ahşap Oymacılık sanatı ile ilgili tüm bilgiler aktarılıyor. Derslerde ahşabı kesme, boyama ve yakma teknikleri titizlikle öğretiliyor. Ahşap oymacılığı kursuna uzun yıllar emek veren kursiyerlerden Gönül Atay Akarsu, kursun kendisi için büyük önem taşıdığını kaydederek, “Burada arkadaşlarımızla birbirimizi tamamlıyoruz. Sıcak bir aile ortamında geleneksel sanatımızı yaşatıyoruz. Her testere darbesinde düşüncelerimizi, yorgunluklarımızı unutuyoruz” dedi.

Kursun emekli kursiyerlerinden Necdet Şir ise, 5 yıldır KOMEK ailesinin üyesi olduğunu ve çeşitli branşlarından yararlandığını kaydederek, “Gençlerin bu önemli kurumdan daha fazla yararlanması gerekir. Burada, her türlü alt yapı var ve bunların tamamı ücretsiz. Bizim gençliğimizde böyle kurslar yoktu. Burası bana göre bir terapi merkezi. Hem güzel vakit geçiriyoruz hem de önemli bilgiler öğreniyoruz. KOMEK’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

