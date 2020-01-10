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Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş baskını: 5 gözaltı

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde internetten ilan vererek fuhuş yaptırılan masaj salonunda 4’ü kadın 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Ekipler, fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunu takibe aldı. Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan kişilerin ifadesi alındı. Masaj salonuna müşteri olarak gidenler verdikleri ifadelerde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda internet üzerinden ilan vererek müşteri bulup salonda fuhuş yaptıran C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 2’si kadın 3 kişi ile şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan C.Ö., A.A. ve Ç.A.’nın internet üzerinden ilan vererek 2 kadına masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları belirlendi. C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 3 şahıs, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın hakkında adli işlem yapılırken, fuhuş yaptırılan masaj salonunun mühürlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KOCAELİ

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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