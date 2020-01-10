YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Yurt dışından gelecek hocalar için belirli kriterler koyacağız"

Gebze Teknik Üniversitesinde düzenlenen Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayına katılan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Bundan sonra biz, yurt dışından gelecek ve lisans düzeyinde derslere girecek olan hocalar için belirli kriterler koyacağız" dedi.



Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. GTÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra araştırma üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcıları katıldı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, "Ülkemizdeki araştırma üniversitelerini ve yaptıkları çalışmaları incelediğimizde dünya standardında olduğumuzu söylemekle birlikte daha çok çalışmamız gerektiğini de düşünüyorum. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü mirası üzerine inşa ettiğimiz Gebze Teknik Üniversitesi olarak biz aslında kurulduğumuz günden beri bir araştırma üniversitesi şeklinde çalışmaktayız. 7 bin 566 toplam öğrencimiz var" dedi.



Yabancı uyruklu hocalara kriter gelecek

Daha sonra söz alarak araştırma üniversitelerinden bahseden YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Araştırma üniversitelerimizde 524 yabancı uyruklu personel var. Bunun 170'i öğretim üyesi, 354'ü uzman yada eğitmen olarak kullanılan kişiler. Biz öğretim üyelerimizin arttırılmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde üniversitelerimize genelgemiz olacak. Şimdiye kadar ki, yabancı uyruklu öğretim üyesi istihdamına yeni bir boyut getireceğiz. Bundan sonra biz lisans düzeyinde derslere girecek olan, yurt dışından gelecek hocalar için belirli kriterler koyacağız. Aynı şekilde hazırlık sınıflarında çocuklarımıza yabancı dil öğretecek insanlar yurt dışından getirilirken bunlar içinde belirli kriterler arayacağız. Sistemin bütünü için hazırlık sınıflarında devlet olsun, vakıf olsun, istihdam edilecek yabancı uyruklu hocaların tecrübeli olmasını ve bunu belgelemesini şart koşacağız. Bu ilk defa olacak. Aynı şekilde lisans ve lisans üstü ders verecek hocalar içinde belirli kriterler getirilecek. Bu başlık altında diğer bir hususta ders yanı sıra, araştırma odaklı istihdam edilmek üzere de yurt dışından insan getirilmesini istiyoruz. Buda Türkiye için bir yeni olacak. Onların ücretleri ise ders verenlerden daha yüksek olabilecek" dedi.



"İkiüç konuda en iyi olmalarını istiyoruz"

Üniversitelerin hedefleriyle ilgili konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Her üniversiteden bütün alanlarda en iyi olmaya çalışmasını değil, bütün alanlarda iyi olmasını ama ikiüç alanda da en iyi olmayı önüne hedef koymasını istiyoruz. Üniversitelerimizde akademik ve idari personelin, araştırma üniversitesi kavramına ve değerlerine inanmasını istiyoruz. Üniversiteler tek tip, birbirinin kopyası şeklinde bir eleştiri vardı. O eleştiri artık bitti. Çeşitliliği ve ihtisaslaşmayı getirdik. Bu ihtisaslaşma araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler şeklinde yürürken bu kavramları üniversiteler tarafından tam anlamıyla içselleştirememesini görüyoruz. Üniversitelerin kendi içerisinde bir ekosistemi oluşturması icap ediyor" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Maldal'ın panel açılışını yapmasıyla başlayan çalıştayda, "Araştırma Üniversiteleri ve Sıralama Endeksleri" ve "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin 3 yılının değerlendirilmesi" konularının konuşulmasıyla devam etti.



KOCAELİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:47

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