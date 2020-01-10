Kartepe’de 2019’da 800 çift dünya evine girdi

Kartepe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında 800 çifte nikahının kıyıldığını açıkladı.

Kartepe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam 800 çiftin resmi nikahını kıydı. Kartepe Belediyesi’nin verilerine göre 2019 yılı içerisinde 800 çifte nikah kıyıldı. Mutlu bir yuva kurmak için Kartepe Belediyesi’ne başvuran çiftleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Hemşehrilerinin davetlerine icabet ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik etti.

KOCAELİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:47

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