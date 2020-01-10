Körfez’de duvar yazıları temizleniyor

Körfez Belediyesi tarafından görüntü kirliliğine sebep olan duvar yazıları tarafından siliniyor.

Kamuya açık alanlarda bulunan duvarlar, çeşitli yazı ve boyalarla vatandaşlar tarafından boyanarak görüntü kirliliğine sebep oluyor. Duruma el koyan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, konu ile ilgili hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler parklarda, yol kenarlarında ve viyadük altlarında duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Körfez genelinde bulunan parklarda, yol kenarlarında ve viyadük altlarında duvarlara yazılan yazıları siliyoruz. Körfez’de görüntü kirliliğine sebep olan her türlü çirkin duruma müdahale ediyoruz. Bizler, belirlenen periyotlarla çevreye bakım yapıyoruz, yine de yazıları yazıyorlar. Duvarlara yazı yazan gençlerimizden, bu yazıları yazmamalarını rica ediyoruz” ifadelerinde bulundular.

KOCAELİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:47

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