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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Hürriyet, perilerle buluştu

İHA

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ligin ikinci yarısına hazırlanan İzmit Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı ile moral yemeğinde buluştu.

Başkan Hürriyet, perilerle buluştu

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ligin ikinci yarısına hazırlanan İzmit Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı ile moral yemeğinde buluştu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önceki akşam İzmit Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncuları ve takımın yeni baş antrenörü Fırat Okul ile ligin 2. yarısına az bir süre kala düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. İzmit Belediye Meclisi üyesi Hakan Tanta, İzmit Belediye Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı Uğur Koştur ve yönetimi, Spor Müdürü Mithat Ağa ve yardımcı antrenörlerde yemeğe katılan isimler arasındaydı. Takım içerisindeki uyum ve ahengin göz doldurduğu yemekte şampiyonluk mesajları verildi.
İzmit’in perilerini hiçbir maçta yalnız bırakmadığını hatırlatan Başkan Hürriyet, “Sizlerin İzmitimiz’e getirdiğiniz başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımıza, taraftarlarımıza da bu kente yeniden basketbolu sevdiren sizler oldunuz. İzmit’in perileri ile gurur duyuyoruz. Tüm halkımızın desteği ile büyük bir motivasyon kaynağına sahibiz. Kupayı kaldırmamak için hiçbir engel göremiyorum. Tüm takımımıza olan güvenim sonsuz” dedi.
İzmit Belediye Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı Uğur Koştur ise ligin ikinci yarısına 12 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’da Atatürk Spor Salonu’nda Elazığ İl Özel İdare ile gerçekleştirecekleri karşılaşma ile başlayacaklarını duyurdu. Ligin ilk yarısını 7. Sırada tamamlayarak Türkiye Kupası’na katılma hakkı elde ettiklerini belirten Koştur, “Bildiğiniz üzere takımımız geçen sene Türkiye Kupası’na katılamamıştı. Bizim hedefimiz her zaman geçen dönemden daha önde olmaktı. Bunu da adım adım gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası’nda final oynamak istiyoruz” diye konuştu.
Çankaya maçı ile İzmit Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı’na merhaba diye yeni baş antrenör Fırat Okul ise, “Bu şehir basketbol aşığı bir şehir. Tribünleri dolduran taraftarlar özellikle kadın basketbol takımlarının maçların zor görülen bir durum. Ligimizde bu kadar yoğun katılımla takımlara verilen bir taraftar desteği görmüyoruz. Bu sebeple İzmitlilerin takımımıza verdiği destek gerçekten çok değerli. Hem taraftarlarımızın, hem belediye başkanımızın hem yönetim kurulumuzun bu takım için verdikleri emeklerin karşılığını sahada vermek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:23
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