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Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu

DHA

KOCAELİ´nin kayak merkezi Kartepe hafta sonu, tatilcilerin akınına uğradı. Zirve yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

KOCAELİ´nin kayak merkezi Kartepe hafta sonu, tatilcilerin akınına uğradı. Zirve yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu, ziyaretçilerle dolup taştı. Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri sürücüleri yönlendirmek zorunda kaldı. Kar kalınlığının 1 metre 30 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde pistler, kayak ve snowboard yapanlarla doldu. Oteller bölgesindeki telesiyejlerin önünde de uzun kuyruklar oluştu. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan tesislerde şişme bot ve kızakla kayıp, kar topu oynadı.
ZİRVE YOLUNDA TRAFİK
Trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmak için yaklaşık 45 dakikadır yolda olduğunu söyleyen Mehmet Keskin, "İstanbul'dan Kartepe'ye geldik, fakat zirveye çıkarken trafik yoğunluğuyla karşılaştık. Yaklaşık 45 dakikadır oteller bölgesine çıkmaya çalışıyoruz" dedi.
SÖMESTİR REZARVASYONLARI BAŞLADI
Sömestir rezervasyonlarının başladığını söyleyen Kartepe Oteli Genel Müdürü Servet Akça, "Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Şu anda tesisimizde bulunan 17 kayak pistinin tamamı açık ve insanlar rahatça kayak, snowboard yapıyorlar. Sömestir rezervasyonları da başladı. Buraya sömestir tatilinde gelmek isteyen vatandaşlarımız erken rezervasyon yaptırırlarsa iyi olur" diye konuştu.
KEYİFLİ BİR YOĞUNLUK VAR
Kartepe'de güzel bir yoğunluk yaşandığını belirten Dursun Deniz, "Kartepe bol karlı ve güneşli olduğu için çok güzel kayak yapılıyor. İnsanlar burada kar manzarasının keyfini çıkartıyor. Biz burada işletmecilik yapıyoruz sömestir tatilinde daha da yoğunluk bekliyoruz" dedi.
 

KOCAELİ

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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