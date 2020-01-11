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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar “Terörle ...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de Binali Yıldırım’ın katıldığı programa telefonla bağlanarak, “Terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı” dedi.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli’ye geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra AK Parti’ye üye olan 2023 gencin “AK Genç Üye Katılım” programına katıldı. İzmit ilçesinde bulunan kongre merkezinde gerçekleştirilen programa Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanı ve çok sayıda partili katıldı. Programın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının yoğun bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla programa bağlandı
Binali Yıldırım, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kocaeli’de genç üyelerle birlikte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon aracılığıyla gençlere seslenerek, “2023 üye rakamı çok anlamlı bir rakam. Dolayısıyla 2023 genç üyemizin bugün katılmış olması, özellikle 2023 yılı anlamıyla da güzel. Ben sizin dinaminizm ile 2023’e sadece Kocaeli’nin çevresindeki Tüm Türkiye’deki gençlik patlamasının güç bulacağını anlıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi böyle bir üye kaydına hiçbir pati dahil değil. Gerek ana kademe, gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla toplamda bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz” dedi.

“Terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı”
Telefon bağlantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, “Biz şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla inşallah bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek, parçalamak gayreti içinde olanlara sizin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz ve beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Emin adımlarla devam ediyoruz. Şu anda terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı. Bu en büyük hamleleri yaparken gerek batısı, dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye’yi kıskanıyor. Ekonomide hamd olsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye gidiyor. 2020 yıl bunların müjdesini alacağımız yıl olacak” diye konuştu.

“Yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70’e ulaşmıştır”
Türkiye’nin yerli otomobil ile dünyada önemli bir yere sahip olacağını ifade eden Erdoğan, “Ana muhalefet partisi söylediklerine iltifat edenlere sadece gülüp geçin. Kısa süre süre önce Kocaeli’de yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. Bu otomobilimizle birlikte inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bunun yanında artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70’e ulaşmıştır. Bu Türkiye’nin yakalamış olduğu en yüksek seviyedir. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikamete, biz istikrarla devam edeceğiz. Bu rakamları daha da arttıracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Partimiz, 82 milyon vatan evladını kardeş gören bir partidir”
Erdoğan’ın konuşmasının ardından sözlerine devam eden Binali Yıldırım, AK Parti üyesi olan gençlere seslenerek, “2020’nin ilk günlerindeyiz. Bu yıl da gerçekleştirmesini istediğimiz hedeflerimiz var. Türkiye'nin hedefleri büyük. Türkiye’nin yapmak istediği çok daha önemli işler var. Yeni yılda bölgemiz ve dünyada bütün insanlığımız için kardeşlik sağlamak adına Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz canla ve başla çalışıyor. Gençlerimizin hayalinin gerçeğe dönmesi için bu yılın hayırlara vesile olmasını umuyorum. Partimiz, 82 milyon vatan evladını kardeş gören bir partidir. Kurulduğu andan itibaren başta siz gençlerimiz olmak üzere yurdumuzun her kesiminin desteğini gördük. Kurulduğu andan 14 ay sonra seçimlerde milletimiz ülke yönetimini bize, AK Parti’ye emanet etti” diye konuştu.
Yıldırım’ın konuşmasının ardından program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

KOCAELİ

11 Ocak 2020 Cumartesi

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