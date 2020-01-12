Kocaeli’de yeşil alan 23 milyon metrekareyi aştı

– Kocaeli’de yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alan miktarı 2019 yılında 783 bin 959 metrekare artarak, 23 milyon 489 bin 642 metrekareye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalar ile her yıl şehir genelindeki yeşil alan miktarını arttırıyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerinin 2019 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar ile 783 bin 959 metrekare alanı yeşillendirdi. 2019 yılı içerisindeki yeşil alan artışı ile Kocaeli genelindeki yeşil alan miktarı 23 milyon 489 bin 642 metrekareye yükseldi.

Yeşil alan miktarı 500 binden, 23 milyon metrekareye çıktı

Yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine katkı sağlamasını önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 ile 2019 yılları arasında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 2004 yılında Kocaeli’nin 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, yapılan özverili çalışmalarla 2019 yılı itibari ile 23 milyon 489 bin 642 metrekare çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da yeşil alanları çoğaltarak şehrin doğal zenginliğini arttırmayı hedefliyor.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,14 metrekare

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların aileleri ile birlik gezip, stres atabileceği yeşil alanları koruyan ve her zaman temiz tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanların büyümesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi son 16 yılda birçok park, bahçe, mesire alanı projeleri vatandaşların hizmetine sundu. 2019 yılında gerçekleştirilen yeşil alan çalışmaları ile Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,14 metrekareye yükseldi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, dolan döküm sahalarını toprak serip, fidan dikerek yeşil alana dönüştürüyor.

2019’da 237 bin 388 adet fidan dikildi

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri il genelindeki uygun alanlara fidan dikimi yapıyor. Fidan dikimi çalışmaları dahilinde, 2019 yılında 237 bin 388 adet farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından 2019 yılının sonuna kadarki zaman diliminde toplamda, 8 milyon 455 bin 991 adet fidanı toprak ile buluşturdu.

KOCAELİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

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