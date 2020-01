İzmit’te öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti başladı

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak başlattığı ücretsiz yemek hizmeti Anne Eli projesinin ilk gününde öğrencilerle birlikte yemek yedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üniversite öğrencilerine yönelik olarak haftanın her günü ücretsiz yemek hizmeti sağlayacak olan Anne Eli projesini Ayazma Çok Amaçlı Kültür Merkezi'nde hayata geçirdi. Başkan Hürriyet, projenin faaliyete geçtiği ilk akşamda öğrencilere yemekleri kendi servis etti, aynı sofrada beraber akşam yemeğini yedi. Yemeklerin hazırlanması ve dağıtımında katkı veren İzmitli gönüllü annelerin de katıldığı programda konuşan Başkan Hürriyet, "Ailelerinizin gözü arkada kalmasın. Pek çoğunuz buraya uzak şehirlerden geldiniz. Anne babalarınızdan, ailelerinizden uzaktasınız. Bizlerin amacı size o uzaklığı bir nebze de olsun yaşatmamak, sizlere destek olmak" dedi

Programda emeği geçen gönüllü ailelere de teşekkür etmeyi unutmayan Başkan Hürriyet, "Gönüllü annelerimiz her zaman sizlerle birlikte olacak. Bu projeye katkı vermek isteyen birçok kadınımız, annemiz var. Ben bir kez daha gönüllülerimize İzmit ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim yılı içerisinde, haftanın her günü 18.0020.00 saatleri arasında yemek servisi yapılacak. İstedik ki sizlerin eğitim hayatınızı bir nebze de olsa kolaylaştıralım, derslerinize daha iyi bir şekilde yoğunlaşmanıza katkı sağlayalım. Bugün ilk akşamımız oldu. Ama çok güzel bir katılım gerçekleşti. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:00

YATSI 19:25

