Atletizmde Darıca rüzgarı esmeye devam ediyor

– Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği şampiyonluklarla takdir toplayan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (DARES), Mersin’de gerçekleşen yarışmalarda da ferdi ve takım olarak şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkcell Kulüpler Arası Kros Ligi Birinci Kademe Yarışmaları Mersin’de gerçekleşti. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, yarışlarda gerek ferdi sıralamada gerekse de takım halinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti. 22 puanla takım olarak birinci olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü 25 Puanla Fenerbahçe ve 42 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi takip etti. Ayrıca ferdi sıralamalarda da Darıca Belediyesi sporcusu Ömer Amaçtan birinci olarak şampiyon olurken yine Darıca Belediyesi sporcusu İslam Taşçı ikinci olarak büyük başarı yakaladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık sporcuları tebrik ederek, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüz başarı çıtasını devam ettiriyor. 2019 yılında yarıştığı her kulvarda bize gurur yaşatan kulübümüz 2020 yılına da aynı şekilde başladı. Darıca Belediyesi olarak spora her zaman gereken desteği sağlayacağız. Karate ve atletizm dışında farklı branşlara da yatırım yaparak daha çok gencimizin spor yapmasını sağlayacağız. Atletizm takımımızı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Kulüp başkanımız, antrenörlerimiz ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki final yarışlarında da aynı başarıyı sürdürerek yine şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

KOCAELİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

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