(Özel) Diyarbakır’da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler Kocaeli’de çocuklar tarafından örülen atkılar evlat nöbeti tutan annelere gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Diyarbakır’da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler Kocaeli’de çocuklar tarafından örülen ...

İHA

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için Kocaeli'de örülen atkılar annelere mektupla ulaştırıldı.

(Özel) Diyarbakır’da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler Kocaeli’de çocuklar tarafından örülen atkılar evlat nöbeti tutan annelere gönderildi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için Kocaeli’de örülen atkılar annelere mektupla ulaştırıldı.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan acılı annelerin bekleyişi sürerken, Türkiye’nin dört bir yanından da destekler gelmeye devam ediyor. Kocaeli’de, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü’nde eğitim gören 780 çocuk, evlat nöbeti tutan anneler için ördükleri atkıyı kaleme aldıkları mektupla birlikte Diyarbakır’a gönderdi.
Çocuk Kulübü’nde anneler için atkı ören çocukları ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Okul öncesi eğitim gören yavrularımızın okuyorum, dokuyorum projesi kapsamında üretmiş oldukları boyunlukları görmeye geldik. Çocuklarımız güzel bir faaliyet yapmışlar. Özellikle bugün Diyarbakır’da onurlu bir duruş sergileyen, terör örgütü tarafından evlatları kaçırılmış annelerimize bu boyunlukların bir kısmını gönderdik. Bu onurlu duruşundan dolayı annelerimizin ellerinden öpüyorum. Yavrularımız bu kış günlerinde üşememeleri için böyle bir hassas noktada düşünmüşler. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum. Bizim çocuk kulüplerimiz okul öncesi eğitim veriyor. Yaklaşık bin öğrencimiz burada değerler eğitimi, İngilizce ve okul öncesi eğitime tabi tutuluyor” ifadelerini kullandı.

“Tüketen değil, üreten bir proje”
Okul Öncesi öğretmeni Fatma Yel ise, “Biz bu projeyi 7 çocuk kulübü 800’e kadar öğrenciyle eş zamanlı olarak başladık. Çocuklarımızın sosyal sorumluluklarını geliştirmek adına başlattık. Aynı zamanda çocuklarımızı bilişsel anlamda destekledik ve kas gelişimine destekte bulunduk. Biz bu projeyi başlatırken bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu proje tüketen değil, üreten bir proje. Çocuklarımız mağazadan almıyorlar, kendileri örerek üretiyorlar. Diyarbakır’da yavrularını bekleyen, nöbet tutan annelere ve bölgemizde eğitim gören KYK yurdunda kalan öğrencilerimize gönderilecek” şeklinde konuştu.

“Hep onların yanındayız”
Atkı ören okul öncesi öğrencisi Zehra Erdoğan, “Boyunları üşemesin diye gönderiyoruz. Onlara sevgi ve saygı gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Feyza isimli bir öğrenci ise, “Diyarbakır’daki anneler üşümesin diye ve öğrenciler için ördük. Onlara sevgi gösteriyoruz. Hep onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları ...
Kocaeli Şehir Tiyatrolarına 4 ödül birden
YEREL HABERLER Kocaeli Şehir Tiyatrolarına 4 ödül birden
Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu
Körfez Belediyesi’nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nde imzalar atıldı
Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı
YEREL HABERLER Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı
Büyükşehir Kağıtspor evinde yenilmiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Kağıtspor evinde yenilmiyor
Başkan Kocamani, Ağasarlılar’a konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Kocamani, Ağasarlılar’a konuk oldu
Filmlere konu olan Ereğli evlerine yöresel süsleme
YEREL HABERLER Filmlere konu olan Ereğli evlerine yöresel süsleme
Başkan Kocaman, genç satranç sporcunu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, genç satranç sporcunu ağırladı
Kocaeli’de Roman vatandaşların sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de Roman vatandaşların sorunları konuşuldu
Öğretmen adaylarına ‘Bilim Merkezi Eğitimi’
YEREL HABERLER Öğretmen adaylarına ‘Bilim Merkezi Eğitimi’
TEM’de seyir halindeki otomobil, alev alev yandı Yanan otomobili kül olmaktan yangın tüpleriyle kurtarmaya çalıştılar Büyük paniğe neden olan arabasının yanışını çaresizlikle izledi
YEREL HABERLER TEM’de seyir halindeki otomobil, alev alev ...
Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu
Silivri depremini sosyal medyada tahmin edince uyardı Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: “2020 yılında 6 ya da üzerinde bir deprem Doğu bölgelerimizden gelirse şaşırmam”
YEREL HABERLER Silivri depremini sosyal medyada tahmin edince ...
Atletizmde Darıca rüzgarı esmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Atletizmde Darıca rüzgarı esmeye devam ediyor
İzmit’te öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti başladı
YEREL HABERLER İzmit’te öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti başladı
Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar
Kocaeli’de yeşil alan 23 milyon metrekareyi aştı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yeşil alan 23 milyon metrekareyi aştı
Kocaeli itfaiyesi bir yılda 3 bin 259 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Kocaeli itfaiyesi bir yılda 3 bin 259 yangına ...
Atölyesinde arazi aracı yapıyor
YEREL HABERLER Atölyesinde arazi aracı yapıyor
Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın
YEREL HABERLER Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar “Terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı” “Yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70’e ulaşmıştır” "Yerli otomobilimizle birlikte İnşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz" "Faiz, enflasyon tek haneliye gidiyor. 2020 yıl bunların müjdesini alacağımız yıl olacak”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla ...
Binali Yıldırım: “Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: “Yerel seçimlerden sonra bazılarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X