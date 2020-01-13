Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşları uğurladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık, büyük mutluluk yaşayan vatandaşlara, “Hayırlı yolculuklar” dileklerinde bulundu. Darıcalı vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Bıyık, "Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti. İnşallah, gidemeyenlere de nasip eder. Hepinizin yolu açık olsun. Orada hem ülkemiz hem de ilçemiz için dua etmenizi diliyoruz. Kutsal yolculukta rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah” dedi.

Uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Bıyık, okunan Kur’anı Kerim ve yapılan duaların ardından umre yolcularıyla tek tek vedalaştı.

KOCAELİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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