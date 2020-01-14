FETÖ´nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

FETÖ´nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında zabıt katipleri ve infaz koruma memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü FETÖ´nün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli´nin de aralarında bulunduğu 16 ilde bugün operasyon düzenlendi. Aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26´sı aktif görevde 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
KOCAELİ
14 Ocak 2020 Salı
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