Kocaeli yeni güne sisle uyandı

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– Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 70 metreye kadar düşürdü. Kartepe ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.



KOCAELİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:16

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İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:02

YATSI 19:27

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