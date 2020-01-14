Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

İHA

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26’sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde operasyon eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü firari durumdaki 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüldüğü öğrenildi.

KOCAELİ

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurdacıların yanında çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Hurdacıların yanında çalışan 21 kaçak göçmen ...
FETÖ´nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ´nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 ...
Kocaeli yeni güne sisle uyandı
YEREL HABERLER Kocaeli yeni güne sisle uyandı
Tahir Büyükakın´dan Merih Demiral´a `geçmiş olsun´ telefonu
YEREL HABERLER Tahir Büyükakın´dan Merih Demiral´a `geçmiş olsun´ ...
Merih Demiral’ın sakatlığı memleketi Kocaeli’yi hüzne boğdu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı telefonla aradı
YEREL HABERLER Merih Demiral’ın sakatlığı memleketi Kocaeli’yi hüzne ...
Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu “Ben gidiyorum, giderken Ayşe'yi de götürüyorum”
YEREL HABERLER Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup ...
Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü
YEREL HABERLER Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü
Büyükşehir Çocuk Korosu’nun konserine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir Çocuk Korosu’nun konserine yoğun ilgi
Boşandığı eşi Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı
YEREL HABERLER Boşandığı eşi Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ...
Cezaevinden firar etti, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden firar etti, sevgilisinin evinde ...
Karaabdülbakili çocuklar Atatürk Müzesine hayran kaldı
YEREL HABERLER Karaabdülbakili çocuklar Atatürk Müzesine hayran ...
Feridun Kunak konferansta 100 kişiyi muayene etti
YEREL HABERLER Feridun Kunak konferansta 100 kişiyi muayene etti
Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları ...
Kocaeli Şehir Tiyatrolarına 4 ödül birden
YEREL HABERLER Kocaeli Şehir Tiyatrolarına 4 ödül birden
(Özel) Diyarbakır’da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler Kocaeli’de çocuklar tarafından örülen atkılar evlat nöbeti tutan annelere gönderildi
YEREL HABERLER (Özel) Diyarbakır’da nöbet tutan annelere atkı ...
Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu
Körfez Belediyesi’nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nde imzalar atıldı
Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı
YEREL HABERLER Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı
Büyükşehir Kağıtspor evinde yenilmiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Kağıtspor evinde yenilmiyor
Başkan Kocamani, Ağasarlılar’a konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Kocamani, Ağasarlılar’a konuk oldu
Filmlere konu olan Ereğli evlerine yöresel süsleme
YEREL HABERLER Filmlere konu olan Ereğli evlerine yöresel süsleme
Başkan Kocaman, genç satranç sporcunu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, genç satranç sporcunu ağırladı
Kocaeli’de Roman vatandaşların sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de Roman vatandaşların sorunları konuşuldu
Öğretmen adaylarına ‘Bilim Merkezi Eğitimi’
YEREL HABERLER Öğretmen adaylarına ‘Bilim Merkezi Eğitimi’

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X