Sivil Toplum Merkezleri’ni 207 bin kişi ziyaret etti

– Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Merkezleri, 2019 yılında 207 bin kişiyi ağırladı.

Sivil Toplum Kuruluşları(STK)’nın en yoğun kullandığı toplantı mekanı haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sivil Toplum Merkezleri salonları, 2019 yılını da dolu dolu geçirdi. İzmit’te 11, Gebze’de 8 salon ile faaliyet yürüten Sivil Toplum Merkezleri(STM)’nden 2019 yılında yararlanan kişi sayısı 207 bin 192 olurken yapılan toplantı sayısı ise 4 bin 253 olarak gerçekleşti. STM’ler STK’ların haftalık toplantıları, etkinlikleri, konferansları, genel kurulları gibi organizasyonlarına ev sahipliği yaparken etkinlikler için ihtiyaç duyulan tüm hizmetler ise ücretsiz sunuldu.

KOCAELİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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