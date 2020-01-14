Yağmur kanalına sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı

– Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yağmur suyu kanalına sıkışan yavru köpek, su borusuna sürünerek giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kanal Sokak’ta yağmur suyu kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine hızla olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yağmur suyu kanalına sıkışan yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Sürünerek beton künkün içerisine giren itfaiye eri tarafından kurtarılan yavru köpek dışarı çıkarıldı.

Altyapı borusunda mahsur kaldığı için ıslanan ve bitkin düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından battaniyeye sarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan yavru köpeği, itfaiyeye durumu bildiren Mustafa Tanrıverdi sahiplendi. Tanrıverdi, köpeği itfaiye ekiplerinden alarak temizledikten sonra ısınması için soba yanında besledi.

Kurtarılan yavru köpeğe bir de yuva yapan Mustafa Tanrıverdi, “Dün gece çocuklar köpek sesi duydu. İlk biz çıkarmak istedik fakat çıkaramadık. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyecilerden biri künkün içerisine girdi. Yavru köpeğe ulaştı, sıkıştığı yerden çıkartıp dışarıya aldı. Köpeği bitkin görünce aldım. Sonuçta bir can taşıyor ölsün diye onu bırakamazdım. Evimde yıkadım, soba yanıyordu sobanın yanına bıraktım. Köpeği besledim. Sabah annesinin yanına bıraktım. Onlara bahçede bir yuva yaptım” dedi.



KOCAELİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:02

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.