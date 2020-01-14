Kartepe'de anneler ve çocukları etkinlikte buluştu

Kartepe Belediyesi düzenlediği etkinlikte anne ve çocuklarını bir araya getirerek, birlikte ‘quilling’ sanatını deneyimlemelerini sağladı.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, anne ve çocukları, “Annemle Özel Zaman” etkinliğinde bir araya getirdi. Her ay farklı bilgi evinde yapılacak olan bu aktivitedeler de, annelerin ve çocukların birbirlerine özel vakit ayırması amaçlanıyor. Kadınlar, etkinlik kapsamında Kartepe Gelişim Akademisi’nde hizmet veren Bilgi Evi’nde çocuklarıyla ‘quilling’ sanatını deneyimlediler. Anne ve çocukları, sevdikleri renklerle kitap ayracı yaparak, hem eğlendiler hem de birbirlerine anılarını anlattılar. Aynı zamanda bu etkinlikle, velilerin ve çocukların birbirleriyle kaynaşması sağlanırken, yeni arkadaşlıkların, güzel dostlukların oluşmasına zemin hazırlandı.

İş yoğunluğundan evde çocuklarına zaman zaman vakit ayıramadıklarını belirten anneler, etkinliğin verimli ve amacına uygun olarak gerçekleştirildiğini dile getirdiler. Her ay farklı bilgi evinde “Annemle Özel Zaman” etkinliği farklı konseptlerle yapılmaya devam edecek.

KOCAELİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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