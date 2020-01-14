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Kocaeli’de aranan 28 suçlu yakalandı

İHA

Kocaeli'de haklarında 115 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 suçlu polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kocaeli’de aranan 28 suçlu yakalandı

Kocaeli’de haklarında 115 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 suçlu polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 91 ekip Polis Özel Harekat timlerinin de arasında bulunduğu 317 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda ‘kan gütme saiki ile öldürme’, ‘yağma’, ‘yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 115 yılları arasında hapis cezası bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezlerine götürüldü. Şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

KOCAELİ

14 Ocak 2020 Salı

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  • İKİNDİ 15:40
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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