Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı

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KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, okulun bahçesindeki Atatürk büstüne hasar veren O.Ö., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün, Derince Sırrıpaşa Mahallesi´nde bulunan Sırrıpaşa Ortaokulu´nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden sökerek, büste hasar verdi. Polis, okulun güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği kişinin peşine düştü. Hakkında kasten yaralama suçundan sabıka kaydı bulunan O.Ö. yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



KOCAELİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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