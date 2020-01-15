Başkan Kocaman öğrencilerle buluştu

Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gençlerimize güveniyor ve inanıyorum” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, seçim vaatleri arasında da yer alan eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında dokuzuncu okul ziyaretini Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptı. Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle okul kütüphanesine bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman, “Severek yapabileceğiniz, kendinize ve memleketinize faydalı olabileceğiniz meslekleri seçmenizde fayda var. Siz bizim umudumuzsunuz, bizim geleceğimizsiniz bizim kaldığımız yerden siz devam edecek bu memlekete en çok siz hizmet edeceksiniz” dedi.

“Program kapsamında gençlerimizle keyifle bir araya geliyorum” ifadelerine yer veren Kocaman, “Gençlerimizle uyum içerisindeyiz. Herkes gençleri anlamak diyor bunu gençlerle sohbet ederek onları dinleyerek başarabiliriz. Sizlerle aynı dili konuşuyoruz. Ne kadar çok bir araya gelirsek daha fazla diyalog ve sinerji sağlıyoruz. Gençlerimize güveniyor ve inanıyorum. Gençlerimizin bakış açıları çok farklıdır. Sizlerin belediye başkanı olmanız durumunda neler yapacağınızı merak ediyorum. Onun için buradayım” diye konuştu.

KOCAELİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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