Hayvan Bakım Merkezi’nin misafirleri öğrenciler oldu

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, ortaokul öğrencilerini misafir ederek çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Körfez Belediyesi, sokak hayvanları için Yeniyalı Mahallesi’nde faaliyete geçirdiği ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bu hafta Petkim Ortaokul öğrencilerini ağırladı. Veteriner Hekim Arzu Demirhan Ergeç tarafından karşılanan otuz beş öğrenci, ilk olarak kliniği gezerek, inceleme ve bilgi alma fırsatı buldular. Kliniği ziyaret eden öğrencilere, Veteriner Ergeç tarafından “Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması” konulu eğitim verildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından ziyaret son buldu.

KOCAELİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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