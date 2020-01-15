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İzmit’in semt pazarlarında sıkı denetim

İHA

İzmit’in semt pazarlarında sıkı denetim

İzmit Belediyesi ekipleri, kapalı ve semt pazarlarında sürekli denetimler gerçekleştiriyor.
Semt pazarlarında fiyat etiketi konusunda kontroller gerçekleştiren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dağınıklığı önlemek ve vatandaşların geçiş alanlarını işgal edip, çizgi ihlali yapan esnafları uyarıyor. Pazarlardaki satışa sunulan ürünlerin mutlaka fiyat etiketinin bulunması gerektiği belirtildi. Uyarılara rağmen olumsuzlukları gidermeyen esnaflara kabahatler kanununa istinaden yasal işlem uygulanacağının altı çizildi. Kilogram bazında satışı sunulan ürünlerin gramaj olarak etiketlere doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığı ile ilgili denetimler yapıldığını da hatırlatan yetkililer, “Etiketlerde özellikle yarım kilogram gibi ifadelerin kullanılması sonucu vatandaşlarımız yanılgıya düşüyor. Bu gibi ifadelerin kullanılması yönetmeliğe aykırı. Konuyla ilgili esnafımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine istinaden satışa sunulan ekmeklerin kasap, manav, pazar gibi yerlerde satışının yasak olduğuna işaret eden yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Halk sağlığını tehlikeye atan, hijyenik olmayan koşullarda, açıkta ekmek satışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu yöndeki çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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