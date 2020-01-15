İzmit Belediyesi, geri dönüşüm atıklarının toplanması için ihaleye çıkacak

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında karton, plastik, cam gibi karışık ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi için düzenlenecek olan ihale kararı onandı.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait 1 madde görüşülerek karara bağlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün dosyasında yer alan İzmit sınırları içinde bulunan hane, iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları, market, AVM ve konteynerlerden toplanan kağıt, karton, plastik, cam gibi karışık ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi ihalesi gündem maddesi olarak encümene sunuldu.

İhalenin açık teklif usulü ile 29 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirileceğinin kararı encümende onaylandı.

KOCAELİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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