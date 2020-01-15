KarFest’in tanıtımında kar sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KarFest’in tanıtımında kar sürprizi

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kış turizminin adresi Kartepe'de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, 18 Ocak Cumartesi günü Sisli Vadi'de yapılacak.

KarFest’in tanıtımında kar sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kış turizminin adresi Kartepe’de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, 18 Ocak Cumartesi günü Sisli Vadi’de yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığıyla bu yıl ilk defa yapılacak olan KarFest etkinliği, 18 Ocak Cumartesi günü 14.0024.00 saatleri arasında Sisli Vadi’de gerçekleşecek. Kış turizminin adresi Kartepe’de düzenlenecek KarFest’te DJ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucukekmek partisi gibi etkinliklere sahne olacak. Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici’nin de konser vereceği festivalde doğal güzelliklerin arasında macera ve heyecanlı etkinlikler düzenlenecek.
KarFest’te ulaşımdan otoparka, çaydan çorbaya, kızak kaymadan yarışmalara, konserlerden sucuk ekmek ikramlarına kadar her şey ücretsiz olacak. Festivalde ziyaretçilerin üşümesini engellemek için de 25 adet varil içerisinde odunlarla yakılacak ateşler festival alanını ısıtacak. Alana gelen vatandaşlar gün boyunca bot yarışları, halat çekme yarışı, penguen koşu ve fener alayı gibi yarışma ve etkinliklere katılırken, sincap, kardan adam ve penguen gibi maskotlar da festival boyunca minik misafirleri eğlendirecek. Ayrıca katılımcıların en güzel anılarını ölümsüzleştireceği fotoğraf çekim alanı da festival alanında ziyaretçilerini bekliyor olacak.
KarFest’in tanıtım toplantısı Maide Restoran’da gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, Kartepe Doğal Hayat Turizm Başkanı İrfan Yiğit, birim müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Toplantıda sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tüm unvanlarının yanına ‘Mevsim Turizm Kenti Kocaeli’ markasını da eklemek için çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Yılın 365 gününe yayılan organizasyonlarımızla Kocaeli, Doğu Marmara’nın etkinlik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.
Bu yıl ilk kez Kar festivali düzenleyeceklerini ifade eden Balamir, “Kartepe Belediyemizle örnek bir iş birliğine imza atarak, bölge esnafının da katkılarıyla Kartepe Kış FestivaliKarFest’i organize ediyoruz. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, Kartepe’yi Uludağ, Kartalkaya gibi benzerleri arasından bir adım öne çıkaracak” diye konuştu.
Festivale sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “KarFest ile Marmara bölgesinin en güzel festivalini yapmak için adım atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yolumuzu açmıştır. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu projeye sahip çıkılmalı. Birçok eksiğimiz olacaktır ama bunlar hoş görülmeli. Özellikle halkımızdan ve basın mensuplarımızdan festivale sahip çıkılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Programın sonunda protokol KarFest’in şehir merkezinde tanıtımını yaptı. Yeni Cuma Camii önünde gerçekleştirilen tanıtım için Kartepe'den getirilen 2 kamyon kar kent meydanına döküldü. Doğal karın yanı sıra aynı alana 2 adet off road tipi araç, kar bisikleti ve dev kar küresi yerleştirildi.
Trafik düzenleme ve ulaşım noktasında Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı, Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tüm tedbirler alındı. Trafikte aksaklık yaşanmaması için Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri MaşukiyeDerbent ve Suadiye Arslanbey’den zirveye bağlantısı olan tüm yolları ulaşıma açık tutacak. Maşukiye merkezden çıkış yolu saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Maşukiye meydanda konumlanan otobüs seferleri saat 11.00 itibariyle özel araçları veya toplu taşıma vasıtasıyla bu noktaya gelen tüm misafirler belirli periyodlarla festival alanına ulaştırılacak.

KOCAELİ

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
İzmit Belediyesi, geri dönüşüm atıklarının toplanması için ihaleye çıkacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, geri dönüşüm atıklarının toplanması ...
Çayırova’da ihtiyaç sahiplerine ‘Çayırovakart’la yardım ulaştırıyor
YEREL HABERLER Çayırova’da ihtiyaç sahiplerine ‘Çayırovakart’la ...
Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti
YEREL HABERLER Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti
İzmit’in semt pazarlarında sıkı denetim
YEREL HABERLER İzmit’in semt pazarlarında sıkı denetim
Küçük çocuklara itfaiyeci eğitimi
YEREL HABERLER Küçük çocuklara itfaiyeci eğitimi
Tatilde öğrenciler 41 Burda’da doyasıya eğlenecek
YEREL HABERLER Tatilde öğrenciler 41 Burda’da doyasıya eğlenecek
İzmit Belediyesporlu izciler kış kampına hazırlandı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlu izciler kış kampına hazırlandı
İzmit Belediyesi’nden engellilere özel piknik masası
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden engellilere özel piknik masası
Sevgilisinin eşini öldüren sanık: İyi ki beni sizin mahkemeniz yargılıyor
YEREL HABERLER Sevgilisinin eşini öldüren sanık: İyi ki beni sizin ...
Kartepe’de özel bireylere doğum günü partisi
YEREL HABERLER Kartepe’de özel bireylere doğum günü partisi
Büyükşehir 60 bin fidan üretiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir 60 bin fidan üretiyor
Hayvan Bakım Merkezi’nin misafirleri öğrenciler oldu
YEREL HABERLER Hayvan Bakım Merkezi’nin misafirleri öğrenciler oldu
Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma: “İyi ki 7. Ağır Ceza mahkemesine düştüm, sizi kim kandırabilir ki”
YEREL HABERLER Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç ...
KO-MEK’ten 50 yaş ve üstü vatandaşlara bilgisayar eğitimi
YEREL HABERLER KO-MEK’ten 50 yaş ve üstü vatandaşlara bilgisayar ...
Darıca Belediyesi’nden tüp bebek semineri
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nden tüp bebek semineri
Başkan Kocaman öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman öğrencilerle buluştu
Hasta yakınları caminin misafirhanesinde konaklıyor
YEREL HABERLER Hasta yakınları caminin misafirhanesinde konaklıyor
Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı
Kocaeli'de aranan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de aranan 28 kişi yakalandı
İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 34’e yükseldi
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı ...
Kocaeli’de aranan 28 suçlu yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de aranan 28 suçlu yakalandı
Kadriye nine, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı
YEREL HABERLER Kadriye nine, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X