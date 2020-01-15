Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza 14.45 sıralarında Körfez D100 karayolu İstanbul istikameti Yeniyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülsen Ç. idaresindeki 41 B 1670 plakalı otomobil bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Gülsen Ç. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KOCAELİ
15 Ocak 2020 Çarşamba
- İMSAK 06:46
- GÜNEŞ 08:16
- ÖĞLE 13:14
- İKİNDİ 15:41
- AKŞAM 18:03
- YATSI 19:27