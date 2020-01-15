"Yaratıcı Okurluk" atölyesine yoğun ilgi

İzmit Belediyesi tarafından Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirilen "Yaratıcı Okurluk" atölyesine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesinin öncülüğünde gerçekleşen ve her yaş kitlesine ayrı ayrı hitap eden “İzmit’in İzleri” programı kapsamında Ocak ayının ilk etkinliği olan “Yaratıcı Okurluk" atölyesi önceki akşam Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirildi. İzmit’in tarihi konaklarından biri olan Saatçi Ali Efendi Konağı’nda düzenlenen ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği "Yaratıcı Okurluk" atölyesinde bulunan katılımcılar, atölye lideri Dicle Çoban ile birlikte Raymond Carver’in “Tüyler” öyküsü üzerinde farklı bir çalışma yaptı. Öykü metninin okumasına yeni bakış açıları getiren, yazma teknikleri hakkında metnin sökümünü ve metnin bölümleriyle ilgili yorumlamalar getirme çalışmaları yapan katılımcılar etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Atölye sonunda katılımcılar öğrendikleriyle en sevdikleri metinleri, sinema filmlerini bir kez daha gözden geçirerek yeni keşifler yapacaklarını ve bu etkinliklerin çoğalarak devam etmesini dilediklerini söyledi. İzmit Saatçi Ali Efendi Konağı’ndaki etkinlikler 18 Ocak Cumartesi Saat 19.00’da Gökhan Yılmazer ile ‘Naif Bey’in Konağı Gösterisi’ ve 19 Ocak Pazar saat 14.00’te Taner İnan’ın canlandıracağı Gölge Tiyatrosu ile devam edecek.

KOCAELİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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