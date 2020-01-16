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Kocaeli'nin sokaklarını renklendiriyor

DHA

İZMİT'te, Moldovalı ressam Ecaterine Nikolau (44), kendi oluşturduğu tasarımları trafo, viyadükler ve duvarlara resmediyor. Duvarları renklendiren Ecaterine, "Kentin duvarlarını boyamak benim için çok güzel bir duygu. Hem stres atıyorum hem de sanatımı yapıyorum" dedi. 

İZMİT'te, Moldovalı ressam Ecaterine Nikolau (44), kendi oluşturduğu tasarımları trafo, viyadükler ve duvarlara resmediyor. Duvarları renklendiren Ecaterine, "Kentin duvarlarını boyamak benim için çok güzel bir duygu. Hem stres atıyorum hem de sanatımı yapıyorum" dedi. 
Türkiye'ye 1999 yılında turist olarak gelen Moldovalı ressam Ecaterine Nikolau, yaptığı tatilin ardından kenti ve ülkeyi çok sevince İzmit'e yerleşmeye karar verdi. Bir süre çeşitli işlerde çalışan Ecaterine, daha sonra çocukluk yıllarından beri yaptığı ve asıl mesleği olan ressamlığa yeniden döndü. Kiraladığı küçük dükkanı resim atölyesine çeviren Ecaterine, burada eserler üretmeye başladı. 2008 yılında elektrik trafosunu boyayan Ecaterine'ya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden kentin çeşitli noktalarına resimler yapması için teklif geldi. Yaklaşık 12 yıldan bu yana Kocaeli'nin birçok ilçesinde yüzlerce duvarı resimlendirdiğini ifade eden Ecaterine, "Çocukluk aşkım olan resim yapmayı kentin duvarlarına taşımak benim için çok güzel bir duygu" dedi.
'GEZMEK İÇİN GELMİŞTİM AMA ÇOK SEVDİM'  
Müslüman bir ülkeyi ziyaret etmek için yola çıktığı seyahatinde Türkiye'den çok etkilendiğini belirten Ecaterine Nikolau, "Yaklaşık 20 sene önce Türkiye'ye geldim, turist amaçlı gelmiştim. Müslüman bir ülkeyi görmek istiyorum ve Türkiye'ye geldim. İzmit'i sevince burada kalmak istedim. Ben zaten küçüklükten beri resimler yapıyordum, bu alanda ödüllerim de var. Daha sonra burada resimlerimi devam ettirmeye çalıştım. Resim alanında eğitimler alarak kendimi geliştirdim uluslararası sertifikalar aldım. Başka bir ressamın duvar resimlerini gördükten sonra duvar boyama sanatıyla tanıştım ve ilgi duymaya başladım. Belediyenin yardımıyla bir iki küçük iş yaptıktan sonra işleri büyüttük. İlk olarak bir trafoyu boyayarak başlamıştım 2008 yılından bu yana duvar resimleri yapıyorum" dedi.
'BİRÇOK İLÇEDE YÜZLERCE DUVARI BOYADIM'
Sokaklarda gezintiye çıktığı zaman kendi eserlerini görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Ecaterine Nikolau şunları söyledi:  
"Bir sürü yere duvar resimleri yaptık Karamürsel, Değirmendere, Gölcük, Dilovası, İzmit gibi Kocaeli'nin birçok ilçesinde duvarlar boyadım. Hem belediyeyle ortak işler yaptım hem de kendi şahsi projelerim oldu. Bu işi çok seviyorum ve hala kentin birçok noktasını boyamaya devam ediyorum."
'AÇIK HAVA SERGİSİ GİBİ OLMASI BENİ MUTLU EDİYOR'
Aldığı olumlu tepkilerden dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Ecaterine Nikolau, "Bu çok güzel bir duygu çünkü insanların tepkisi çok ilginç ve güzel oluyor. Birçok kişi ben sokakta resim yaparken yanıma gelip beni tebrik ediyor bu da benim moralimi artırıyor. Daha sonradan yaptığım çalışmaların yanından geçmek çok güzel bir duygu, çünkü arkanda bir eser bıraktığını hissedebiliyorsun. Şehir içinde ve herkesin görebileceği bir yerin olması çok güzel açık havada bir sergi gibi olması çok hoşuma gidiyor" diye konuştu. 
"ECATERINE SEN MİSİN DİYE SORUP ŞAŞIRIYORLAR" 
Yaptığı resimlerin altına kendi imzasını atmasından dolayı kentin birçok farklı noktasında adının yazılı olduğunu söyleyen Ecaterine Nikolau şöyle konuştu: 
"Birçok insanla tanışırken bana 'Ecaterine sen misin? Biz senin adını duvarlarda okuyoruz´ gibi şeyler söylüyorlar. Duvarlardaki resimlerin kimin yaptığını çok merak ettikleri için beni görünce şaşırıyorlar. Böyle tepkiler almak beni çok mutlu ediyor. Kentin her tarafına resimler yapmaya devam edeceğim."

KOCAELİ

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:46
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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