Büyükşehir Kağıtspor voleybolda liderliğini sürdürdü

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı 1. ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 14. maçında İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda Alanya Belediye ile karşılaştı. Rakibini 31 ile geçen mavi beyazlılar liderliğini korudu. Mücadelenin ilk setini 2225 kaybeden Kağıtspor, çekişmeli geçen sonraki üç seti 2624, 2520 ve 2522 skorlar ile kazanarak 14’üncü maçında 12. galibiyetine imza attı. Mavi beyazlılar aldıkları sonuçla haftayı lider olarak kapattı.

Lacivert Beyazlılar ligin 15. Hafta müsabakaları kapsamında İstanbul temsilcisi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile deplasmanda mücadele edecekler. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabaka Haldun Alagaş Spor Salonu’nda saat 18.30’da oynanacak.

KOCAELİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.