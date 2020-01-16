Körfez üniversite kenti oluyor

Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yer aldığı ve 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Körfez Kampüsü’nde, yeni eğitim döneminde farklı bir meslek yüksekokulu ile 4 yıllık ulaştırma ve lojistik yüksekokulu da yer alacak.

Körfez’de hayata geçirilen ve bölge için büyük bir öneme sahip olan Körfez Kampüsü’ne yeni dönemde farklı bölümler de yer alacak. Eski Belediye binasının yer aldığı bölgede hayata geçirilen kampüste, yabancı diller yüksekokulu yer alıyor. Şu ana kadar 2 bin 200’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü kampüste, önümüzdeki eğitim döneminde öğrenci sayısı 5 bine yaklaşacak.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Körfez’de yeni dönemde farklı bölümlerin yer aldığı Meslek Yüksek Okulları yer alacak. Yeni meslek yüksekokulları ile birlikte bin 500 öğrenci daha Körfez’de eğitim görmeye başlayacak. Körfez’de açılacak 4 yıllık ulaştırma ve lojistik yüksekokulu ulaştırma bölümüne de ilk kez öğrenci alımı yapılacak ve öğrenciler Körfez Kampüsü’nde eğitim görmeye başlayacak. Körfez’e gelecek meslek yüksekokulları ve yeni yüksekokul, bölgenin ekonomiksosyalkültürel alanda gelişmişliğine katkı sağlayacak.

KOCAELİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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